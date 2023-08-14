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Туристы стали чаще посещать Казахстан

Казахстан Материалы 14 августа 2023 14:47 (UTC +04:00)
Туристы стали чаще посещать Казахстан

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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С января по март текущего года Казахстан посетили 227,7 тысяч иностранных туристов, что на 130 тысяч человек, или в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период год назад. Данные предоставлены министерством культуры и спорта Республики Казахстан, сообщает Trend.

В первом квартале также был зафиксирован рост числа внутренних туристов на 20%. За указанный период более чем 1 миллион 348 тысяч казахстанцев отправились в путешествия внутри страны.

По словам председателя Комитета индустрии туризма министерства культуры и спорта РК Дастана Рыспекова: "В предыдущем году Казахстан посетило около 1 миллиона иностранных туристов. Прогнозируется, что в текущем году эта цифра достигнет 1,4 миллиона. Такое увеличение говорит о растущем интересе иностранных гостей к Казахстану в качестве туристического направления. Например, с начала летнего сезона количество прибывающих иностранцев увеличилось в 3 раза".

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