В Астане работы на ТЭЦ-3 выполнены на 90%

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов осмотрел ход строительства ТЭЦ-3 и газовых тепловых станций (ГТС) "Туран" и "Юго-Восток" в Астане, сообщает Trend.

На данный момент работы на объекте ТЭЦ-3 выполнены на 90%. В этом году планируется поэтапный запуск всех 4 газовых котлов, что даст столице прирост мощности в размере 440 Гкал/ч

Представитель акционерного общества "ЦАЭК" Сергей Кан ознакомил премьера с текущим ходом строительства, проведением пуско-наладочных работ и разрешением текущих технических вопросов.

Алихан Смаилов подчеркнул, что реализация этого проекта имеет значительное социальное значение и находится под наблюдением главы государства.

"Очень важно, чтобы в предстоящий отопительный сезон вы котел за котлом ввели в эксплуатацию и дали дополнительное тепло городу. Акимату нужно принять все необходимые меры для своевременного запуска объекта", – сказал он.

Далее, премьер-министр посетил газовую тепловую станцию "Туран", которая обеспечит дополнительный объем теплоснабжения столицы в размере приблизительно 350 Гкал/ч. Отмечено, что проект обеспечен необходимым финансированием, а работы идут согласно графику.

Правительственная делегация также осмотрела строительство газовой теплостанции "Юго-Восток" мощностью 350 Гкал/ч, которая будет обеспечивать левобережный район.

"Строительство идет по плану. Мы будем следить за его ходом и исполнением сроков, поскольку этот вопрос крайне важен для астанчан во время зимнего периода", — указал Алихан Смаилов.

В целом, новые газовые тепловые станции имеют преимущества в использовании малых котлов, позволяя более эффективно использовать природный газ. Они также спроектированы для работы с дизельным топливом.

"У нас сейчас две газовые котельные и новая ТЭЦ запускаются. Это даст городу порядка 1100 Гкал/ч тепла уже в предстоящем отопительном сезоне, то есть мы идем с профицитом. В следующем году также планируется реализация дополнительных газовых котельных для обеспечения стабильного теплоснабжения столицы на будущее", — сказал Алихан Смаилов.