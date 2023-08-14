На КТК ввели в эксплуатацию системы отгрузки нефти

14 августа завершились запланированные работы по выносному причальному устройству (ВПУ-1) в акватории Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Оборудование, используемое для системы отгрузки нефти, было успешно введено в эксплуатацию и начало работать в обычном режиме. Эту информацию опубликовал Каспийский трубопроводный консорциум на своем сайте, сообщает Trend.

Техническое обслуживание ВПУ-1 началось 20 июля 2023 года. В рамках этих работ были произведены замена двух компенсаторов и одного морского шланга, а также проведена ремонтная работа пяти шлангов. Следует отметить, что 10 августа успешно прошли гидравлические испытания трубной обвязки ВПУ-1 после замены компенсаторов, а 11 августа были успешно проведены испытания всей системы выносного причального устройства.

Для выполнения этих работ было задействовано многоцелевое вспомогательное судно "Арктик". Также было необходимо провести два водолазных погружения для открытия и закрытия оконечного подводного манифолда ВПУ-1. Промывка системы ВПУ-1 была осуществлена при помощи танкера "AEGEAN MYTH".

Аналогичные работы по обслуживанию ВПУ-2 были завершены 2 мая этого года, а по ВПУ-3 - 26 июня.

Трубопроводная система КТК является одним из крупнейших инвестиционных проектов в сфере энергетики с участием иностранного капитала на территории СНГ. Длина трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, включая те, что расположены на Каспии. Морской терминал КТК оборудован тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), что обеспечивает безопасную загрузку танкеров на большом расстоянии от берега, даже в неблагоприятных метеоусловиях.