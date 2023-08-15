Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Казахстан закроет для реконструкции пункт пропуска на границе с Китаем

Казахстан Материалы 15 августа 2023 08:28 (UTC +04:00)
Казахстан закроет для реконструкции пункт пропуска на границе с Китаем

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На протяжении двух дней, с 18 по 20 августа, автомобильный пункт пропуска "Бахты" на границе между Казахстаном и Китаем будет временно приостановлен из-за проводимых реконструкционных работ, передает Trend.

Эти мероприятия входят в обширный проект модернизации казахстанских пунктов пропуска, расположенных на границе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В августе 2022 года казахстанское правительство объявило о намерении поэтапно модернизировать десять пунктов пропуска на внешней границе ЕАЭС в течение 2022 и 2023 годов. По оценкам кабинета министров, эти улучшения позволят увеличить проходимость пунктов с 1 тысячи до 8 тысяч автомобилей в день и сократить процесс оформления грузов с 2 часов до 25 минут.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости