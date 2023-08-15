Казахстан снизит прогноз по добыче нефти

Министерство энергетики Казахстана может снизить прогноз по добыче нефти на текущий год из-за аварии на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и плановых ремонтных работ на месторождениях. Эту информацию поделился с журналистами министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, сообщает Trend.

Он отметил, что планы по добыче нефти уже были скорректированы. Исходно планировалось произвести около 90,5 миллионов тонн нефти к концу года. Однако к аварии на МАЭК добавились значительные объемы плановых и внеплановых ремонтных работ на месторождениях, что привело к необходимости пересмотра этого плана.

Сокращение суточной добычи нефти также стало результатом ограничений по поставкам электроэнергии. Примерно на 1,5-2 миллиона тонн объем добычи нефти снизился. Министр отметил, что возможно, к концу года прогноз по добыче нефти будет уменьшен еще более значительно. В настоящее время планируется, что добыча нефти составит около 89,4 миллиона тонн, но этот показатель может дальше корректироваться, так как ремонтные работы на месторождениях продолжаются.

Саткалиев подчеркнул, что решение о конечном прогнозе по добыче нефти будет приниматься с учетом динамики событий и обстановки на месторождениях, где продолжаются ремонтные работы.