Казахстан сможет получить доход от транзита российского газа в Узбекистан уже в этом году

Казахстанские власти ведут обсуждения относительно возможного транзита российского газа через территорию Казахстана в Узбекистан в диапазоне объемов от 1,5 миллиарда до 10 миллиардов кубических метров. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает Trend.

"На данный момент мы проводим предварительные обсуждения по объему транзита, который может варьироваться от 1,5 до 10 миллиардов кубических метров газа. По мере готовности узбекской энергосистемы и российских партнеров к экспорту газа в необходимом объеме, этот объем может быть увеличен", - отметил Саткалиев в ответ на вопрос о планируемом транзите российского газа через Казахстан в Узбекистан.

Согласно его словам, транзит газа из России в Узбекистан будет приносить экономические выгоды для Казахстана. "Этот вопрос связан с получением дополнительных доходов от транзита. Это предоставит возможность совершенствования газопроводной инфраструктуры. Поставки газа на внутренний рынок являются убыточными для нашего национального газового оператора "Казакгаз", и дополнительные доходы от транзита позволят снизить финансовую нагрузку на компанию и обеспечить устойчивый поток денежных средств для реализации программ по ремонту и инвестиционным проектам", - разъяснил министр.