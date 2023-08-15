В Казахстане презентовали проект цифрового тенге

Представители Национального банка Казахстана представили проект цифрового тенге в Высшей аудиторской палате республики. Как сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты Казахстана, на мероприятии выступили заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов и председатель АО "Центр развития платежных и финансовых технологий Нацбанка" Бинур Жаленов, передает Trend.

На презентации было рассказано о текущем этапе тестирования цифрового тенге и о том, чем он отличается от обычных безналичных расчетов через банковские приложения. Основной целью проекта является модернизация и развитие национальной платежной системы Казахстана, адаптация ее к новым вызовам внешней среды.

По словам Жаленова, цифровой тенге не заменит наличные или безналичные деньги, а будет функционировать параллельно. Применение цифровой валюты обеспечит развитие национальной платежной системы, включая технологические инновации, например, возможность проведения платежей без доступа к интернету. Она будет считаться третьей формой национальной валюты, иметь тот же курс, что и тенге, и свободно обмениваться на наличные или безналичные средства.

Нацбанк Казахстана активно исследует плюсы и минусы цифровой валюты, а также ее воздействие на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг.

Проект "Цифровой тенге" был предварительно запущен для проверки жизнеспособности концепции в 2021 году. В 2022 году исследования продолжились, включая тестирование платформы с участием реальных потребителей и предприятий. Сейчас разработана дорожная карта внедрения цифрового тенге на период 2023-2025 годов.