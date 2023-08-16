За первое полугодие текущего года экспорт товаров из Казахстана в Россию вырос на более чем $1,3 миллиарда в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend.

Согласно отчету Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, с января по июнь 2022 года экспорт товаров из Казахстана в Российскую Федерацию составил $3,57 миллиарда, что выросло до $4,93 миллиарда за аналогичный период 2023 года. Одновременно импорт товаров из Казахстана в Россию сократился с $8,68 миллиарда в первом полугодии 2022 года до $7,78 миллиарда в аналогичном периоде 2023 года.

"За январь - июнь 2023 года общий товарооборот Республики Казахстан с странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достиг $13 843,1 миллиона, что представляет увеличение на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Экспорт товаров за первое полугодие 2023 года составил $5 430,1 миллиона (рост на 36,8%), в то время как импорт сократился до $8 413 миллионов (снижение на 9,9%)", - пояснили в Бюро.

Заметно, что в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана с партнерами из ЕАЭС наибольшую долю занимает Россия (91,9%), за ней следуют Кыргызстан (4,6%), Беларусь (3,3%).