КазМунайГаз и Лукойл обсудили сотрудничество по проекту "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов"

Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев провел встречу с руководством ПАО "Лукойл", сообщает Trend.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и перспективные направления работы, а также обменялись мнениями о совместной деятельности по проекту "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов", расположенному на шельфе Каспийского моря.

"Мы вышли на финальную стадию оформления корпоративных процедур по вопросу реализации 50% доли ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" в пользу "Лукойл". С удовлетворением хочу отметить полное взаимопонимание и отсутствие каких-либо спорных моментов в переговорных позициях сторон. Уверен, таким же плодотворным будет наше взаимодействие и на этапе реализации проекта", - отметил в ходе встречи М.Мирзагалиев.

Напомним, 9 февраля в Астане АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Лукойл" заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря. Стороны подписали Соглашение участников, Договор купли-продажи 50%-й доли участия в уставном капитале ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" (ККО) и Соглашение об условиях финансирования участниками деятельности оператора.

Оператор проекта ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" планирует представить и утвердить Проект разработки месторождений на ЦКРР РК в 3 квартале 2023 года.