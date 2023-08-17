В Казахстане произошел пожар на шахте

Возгорание произошло на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области, где в момент инцидента находились 227 человек. Об этом сообщает пресс-служба компании "Арселормиттал Темиртау", владеющей этим объектом, передает Trend.

По информации от компании, в 10:05 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (на глубине 170 метров) произошло возгорание конвейерной ленты. Введен план ликвидации аварии, и в настоящее время осуществляется проветривание шахты. Сообщается, что на момент инцидента внутри шахты находились 227 человек, и через фланговый ствол люди эвакуируются на поверхность. К настоящему моменту 101 человек уже были эвакуированы.

В ответ на инцидент на место происшествия направлены силы Министерства чрезвычайных ситуаций, а также пожарные расчеты.