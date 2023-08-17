В Казахстане прогнозирует рост потребления электроэнергии

Оператор электросетей Казахстана KEGOC прогнозирует рост потребления электроэнергии в стране, который отражает общее экономическое развитие, сообщает Trend.

Согласно прогнозам KEGOC, в 2023 году потребление электроэнергии достигнет 121 миллиарда киловатт-часов, что на 7% больше, чем 113 миллиардов киловатт-часов в 2022 году. По прогнозу на 2024 год, этот показатель еще увеличится до 125 миллиардов киловатт-часов. В перспективе к 2028 году ожидается рост до 142 миллиардов киловатт-часов. В результате, сравнивая с 2022 годом, рост составит 25,6%.

Компания отмечает, что имеющихся мощностей будет недостаточно для удовлетворения потребности населения и бизнеса страны в электроэнергии. По мнению KEGOC, власти Казахстана должны осуществить массовое внедрение новых генерирующих мощностей. Ожидается, что к 2029 году суммарная генерирующая мощность всех действующих электростанций и электроцентралей страны вырастет на 8,7 гигаватт.

Компания уверена, что растущий рынок электроэнергии сказывается на ее финансовых результатах. В частности, ожидается, что доналоговая прибыль (EBITDA) за 2023 год составит около 103 миллиарда тенге. Прогнозируется, что к 2025 году этот показатель вырастет на 47 миллиардов тенге, или на 45,6%, благодаря "регуляторным эффектам и увеличению объема предоставляемых услуг". К 2027 году ожидается дальнейший рост EBITDA до 170 миллиардов тенге.

Объем услуг, предоставляемых KEGOC, к 2028 году должен увеличиться с 54 миллиардов киловатт-часов (прошлогодний объем) до 91,3 миллиардов, или на 69%. Это будет способствовано разделению деятельности из-за появления единого закупщика электроэнергии - KEGOC будет обеспечивать передачу электроэнергии и использование национальной электрической сети.

Компания также планирует несколько инвестиционных проектов, включая реконструкцию воздушных линий в различных регионах Казахстана. Общая стоимость проектов составляет 454,9 миллиарда тенге, а завершение последних из них ожидается к 2031 году.

Проблема недостатка электроэнергии активно обсуждается в Казахстане. В последние годы страна стала импортировать энергию из России. Для решения проблемы власти внедрили механизм единого закупщика электроэнергии, который закупает энергию на торгах и перепродает ее потребителям. Также правительство стремится регулировать потребление энергии майнерами.