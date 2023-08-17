Казахстан импортирует 40 тысяч тонн АИ-95 из России

Казахстан планирует ввезти 40 тысяч тонн бензина марки АИ-95 из России с целью решения проблем с дефицитом топлива. Как передает Trend, об этом объявил вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Согласно словам Аккенженова, на текущий год запланировано импортировать 40 тысяч тонн 95-го бензина. Соответствующие контракты уже заключены, и импорт планируется осуществить в августе. Первая поставка составит около 19 тысяч тонн, что будет временной мерой на несколько месяцев. В сентябре начнется выпуск 95-го бензина на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе.

По словам вице-министра, на данный момент баланс между производством и потреблением 95-го бензина в стране сравнивается, причем отечественные нефтеперерабатывающие заводы производят аналогичное количество, которое потребляется – около 80 тысяч тонн.

Аккенженов также отметил, что после ремонта на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе будет выпускаться только 92-й бензин, а снабжение южных регионов будет осуществляться с Атырауского нефтеперерабатывающего завода и Павлодарской нефтехимической компании.

По его словам, запасы 95-го бензина составляют 19 дней, но из-за географических особенностей поставки с запада на юг Казахстана занимают определенное время.

Вице-министр также пояснил, что задержки в поставках связаны с пиковым сезоном потребления 95-го бензина и особенно наблюдаются в выходные дни из-за неактивности нефтебаз. Это также связано с тем, что в выходные дни нефтебазы не работают, что не позволяет наливать бензовозы и доставлять топливо до автозаправочных станций. Все это вызвано отсутствием возможности для нефтебаз оформлять сопроводительные накладные на топливо. Аккенженов подчеркнул, что усилия прилагаются для обеспечения страны бензином марок 92 и 95. Он также заверил, что с сентября дефицита бензина не ожидается.