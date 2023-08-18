В Казахстане объявили о приватизации Qazaq Air

В Казахстанской авиакомпании Qazaq Air запущен процесс продажи государственного пакета акций. Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба авиапредприятия.

Согласно распространенному сообщению, Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" проведет торги по реализации акций АО "Qazaq Air" в диапазоне от 49% до 100%. Начальная стоимость этих акций установлена на уровне 10,2 миллиарда тенге, что приближается к сумме в $22,4 миллиона.

В марте текущего года, власти Казахстана объявили о намерении продать 100% акций компаний Qazaq Air и Air Astana для стимулирования конкуренции на рынке гражданской авиации.

На данный момент полностью акционерный пакет Qazaq Air, основанной в 2015 году, находится в собственности АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Флот авиакомпании состоит из пяти самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG и базируется в аэропорту города Нур-Султан (Астаны).