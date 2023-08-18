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Казахстан вводит запрет на импорт пшеницы

Казахстан Материалы 18 августа 2023 10:33 (UTC +04:00)
Казахстан вводит запрет на импорт пшеницы

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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Планируется ввести запрет на ввоз пшеницы автомобильным и железнодорожным транспортом в Казахстане, сообщает Trend.

Соответствующее распоряжение, касающееся введения запрета на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортом ввозить пшеницу, было опубликовано на портале Открытые НПА.

Согласно документу, планируется установить запрет на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 100119; 100199) на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза. Однако будут исключения, такие как ввоз пшеницы железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий.

Данный приказ предполагается вступит в силу с момента его официальной публикации. Проект данного приказа будет доступен для обсуждения в публичной сфере до 4 сентября.

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