Казахстан вводит запрет на импорт пшеницы

Планируется ввести запрет на ввоз пшеницы автомобильным и железнодорожным транспортом в Казахстане, сообщает Trend.

Соответствующее распоряжение, касающееся введения запрета на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортом ввозить пшеницу, было опубликовано на портале Открытые НПА.

Согласно документу, планируется установить запрет на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 100119; 100199) на территорию Республики Казахстан автомобильным и железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза. Однако будут исключения, такие как ввоз пшеницы железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий.

Данный приказ предполагается вступит в силу с момента его официальной публикации. Проект данного приказа будет доступен для обсуждения в публичной сфере до 4 сентября.