Казахстан планирует поставить в Германию нефть

"Карачаганак петролеум оперейтинг" (KPO) намеревается провести транспортировку 1,2 миллиона тонн нефти по нефтепроводу "Дружба" в течение 2024 года. Как передает Trend, об этом сообщил заместитель генерального директора "КазТрансОйла" Амиржан Оспанов.

"С учетом поданных заявок от грузоотправителей на следующий год, "Карачаганак петролеум оперейтинг" планирует транспортировать 1,2 миллиона тонн нефти в 2024 году в этом направлении", - подчеркнул Оспанов.

Задачей этой инициативы стало укрепление поставок нефти из Казахстана в Германию через нефтепровод "Дружба", что соответствует стратегии разнообразия маршрутов экспорта казахстанской нефти.

План предполагает отправку 100 тысяч тонн нефти из ресурсов компании "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." в Германию в августе текущего года через нефтепровод "Дружба". Согласно данным Минэнерго, с 3 по 5 августа 2023 года было принято 11,6 тысяч тонн нефти на нефтеперекачивающей станции "Большой Чаган", остальной объем будет принят с 6 по 29 августа.

По последним данным, уже на начало июля текущего года Казахстан осуществил поставки в Германию на сумму 290 тысяч тонн нефти. На 2023 год компания "КазТрансОйл" (КТО) имеет квоту на транспортировку 1,2 миллиона тонн сырья в Германию от российской компании "Транснефть". Первая партия была отправлена в феврале этого года.