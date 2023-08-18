Парогазовая установка увеличит мощность Жезказганской ТЭЦ

16 августа в Жезказгане был подписан меморандум о строительстве парогазовой установки (ПГУ) мощностью около 100 МВт на территории Жезказганской ТЭЦ. Мероприятие сопровождалось подписанием соответствующих документов в присутствии генерального директора ТОО «Kazakhmys Energy» Темирлана Утегенова и акима области Улытау Берика Абдыгалиулы, сообщает Trend.

Кроме того, дополнительные соглашения по строительству ПГУ и разработке проектной документации были заключены между Темирланом Утегеновым и представителем компании «Sinohydro» в Казахстане Ли Тенгом, а также генеральным директором корпорации «Sepco» по Юго-Восточной и Центральной Азии Уангом Гуанжонгом.

Ключевым партнером на этом значимом этапе станет китайская компания «Sinohydro Corporation Limited», входящая в международный концерн Power China. Реализация проекта охватит период с 2023 по 2026 годы.

Неоспоримым плюсом данной инициативы станет её вклад в развитие всего региона. Этот проект способствует созданию новых рабочих мест как в процессе реализации, так и после запуска объектов ПГУ.

Эксплуатация установки, начиная с момента её ввода, обеспечит покрытие дефицита электроэнергии Жезказганской энергетической системы на уровне 104 МВт, что добавит дополнительные мощности для оперативных маневров. Проект также даст стимул для дополнительных поступлений в областной бюджет и расширит возможности для привлечения интернациональных инвесторов.

Кроме того, запуск нового объекта сыграет положительную роль в сокращении экологического воздействия при выработке дополнительных мощностей, поскольку будет использоваться природный газ в процессе сгорания.

Общая стоимость этого масштабного проекта оценивается примерно в 80 миллиардов тенге.