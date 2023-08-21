Суточная добыча нефти в Казахстане восстановилась

Согласно отчету из ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Казахстана, за 20 августа текущего года добыча нефти составила 234,3 тыс. тонн. Это восстановление производства после ликвидации аварии на Мангистауском атомном энергокомбинате (МАЭК), сообщает Trend.

Авария на МАЭК произошла 11 августа в Мангистауской области. Отключение электроэнергии вызвано отказом двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2. Это привело к последующим отключениям потребителей в Атырауском и Мангистауском энергоузлах. Снижение нагрузки также произошло на ТЭС МАЭК. В связи с этим суточная добыча нефти сократилась: к 14 августа падение составило 9,8%, снизившись до 209,3 тыс. тонн в сутки.

Из-за аварии, Минэнерго Казахстана скорректировало прогноз добычи нефти на 2023 год с 90,5 млн до 89,4 млн тонн. Следует отметить, что авария на МАЭК стала не первой за последнее время. Вплоть до аварии добыча нефти не соответствовала плану из-за ограничений в подаче электроэнергии.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев пояснил, что из-за ограничений в подаче электроэнергии план по суточной добыче нефти не был выполнен на 12 тыс. тонн в день. Авария также повлияла на работу различных энергоструктур, в том числе "Тенгизшевройла", NCOC, Атырауской ТЭЦ и других. Ремонт блока на МАЭК был завершен 9 июля.