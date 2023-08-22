Китай заинтересован в реализации энергетических проектов в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Реализацию совместных проектов в энергетической сфере обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и вице-президент корпорации China National Machinery Import & Export Corporation (CMC) Чжао Чжэнсян, передает Trend.

Глава правительства подчеркнул, что Казахстан стремится завершить интеграцию своей энергетической системы в ближайшие годы и обеспечить полное удовлетворение потребности экономики и населения в электрической энергии. Для этого разработана Концепция развития электроэнергетической отрасли страны.

В настоящее время активно ведется работа по модернизации существующих электростанций, благодаря которой до 2027 года будет добавлено свыше 1700 МВт. В текущем году также планируется завершить восстановление энергоблока №1 на Экибастузской ГРЭС-1, что позволит добавить еще 500 МВт уже к предстоящему зимнему периоду.

Кроме того, в планах строительство новых ТЭЦ в городах Кокшетау и Семей, а также модернизация Национальной электрической сети.

"Мы уже имеем опыт сотрудничества с CMC в Казахстане. Мы приветствуем намерение компании расширить свою деятельность, участвуя в энергетических проектах", - подчеркнул Алихан Смаилов.