КазМунайГаз сократил прибыль

Национальная компания Казахстана "КазМунайГаз" представила свой промежуточный консолидированный финансовый отчет, сообщает Trend.

Объявлено, что выручка за период составила 3 943 млрд тенге (8 726 млн долларов), что на 15,1% ниже результатов первого полугодия 2022 года. Снижение средней цены на нефть марки Brent на 26,2% в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года оказало значительное негативное влияние на динамику выручки.

Доля в прибыли от совместных предприятий и ассоциированных компаний сократилась на 26,8% до 400 млрд тенге (885 млн долларов), главным образом, в результате уменьшения прибыли от ТОО "Тенгизшевройл" на 139 млрд тенге (310 млн долларов), "Мангистау Инвестментс Б.В." на 20 млрд тенге (45 млн долларов) и КТК на 18 млрд тенге (40 млн долларов).

Чистая прибыль "КазМунайГаза" снизилась на 36,6% до 492 млрд тенге (1 088 млн долларов) по сравнению с первым полугодием 2022 года. Анализируя прибыль, скорректированную на долю в совместно контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях, отмечается её уменьшение на 24,3% с 352 млрд тенге (782 млн долларов) до 266 млрд тенге (589 млн долларов).

Как уже было сообщено, объем добычи нефти и газового конденсата за первое полугодие 2023 года вырос на 10,1%, достигнув 11 860 тысяч тонн. Объем транспортировки нефти также увеличился на 5,8% до 39 309 тысяч тонн. Объем переработки углеводородного сырья (УВС) на казахстанских и румынских нефтеперерабатывающих заводах вырос на 4,0% до 10 109 тысяч тонн.