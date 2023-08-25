Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии проектов с ИБР

В ходе встречи между министром национальной экономики Аскаром Куантыровым, который также является Управляющим Исламским Банком Развития от Казахстана, и Главой Регионального офиса Исламского Банка Развития (ИБР) в Алматы Ибрагимом Шукри обсуждались важные аспекты деятельности и планы работы ИБР в Казахстане. В ходе диалога также были рассмотрены предложения Банка о развитии инфраструктуры и применении инструментов исламского финансирования в стране, сообщает Trend.

Ибрагим Шукри подчеркнул активное внедрение проектов ИБР в странах Центральной Азии и выразил готовность укрепить партнерские отношения с Казахстаном.

В свою очередь, глава Министерства национальной экономики подчеркнул динамичное развитие Центрально-Азиатского региона и его значительный потенциал для будущего роста. Он выразил готовность дальше углублять сотрудничество с ИБР в ключевых областях.

В свете этих обсуждений было предложено усилить взаимодействие в области развития инфраструктуры, обеспечения продовольственной безопасности и укрепления водных ресурсов.