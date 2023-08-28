В Казахстане ограничат право на экспорт угля

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана активно занимается подготовкой к внедрению постановления, ограничивающего право на экспорт угля. В настоящее время активно обсуждается данное предложение, сообщает Trend.

В ближайшие месяцы планируется продвижение постановления, согласно которому экспорт угля будет разрешен только специализированным субъектам, включая компании, занимавшиеся добычей и обогащением угля. Отмечается, что ранее деятельностью в этой сфере занимались также аффилированные компании.

Представитель Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Турар Жолмагамбетов сообщил, что в прошлом году из-за санкций, наложенных на Россию, резко возросли цены на уголь. Поддерживая данную инициативу, он подчеркнул необходимость предоставления права на экспорт угля только профильным организациям, которые имеют богатый опыт в добыче и обработке этого сырья.

Эта мера направлена на предотвращение незаконных практик и спекуляций на рынке угля. Отмечается, что в последний период были случаи вывоза угля за пределы страны с нарушением правил и в ущерб социальным нуждам, таким как снабжение школ, больниц и населения.

По словам Турара Жолмагамбетова, в свете сохраняющихся санкций в отношении России и увеличивающейся потребности Европейского союза в угле, важно сохранить контроль над экспортом и обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка.