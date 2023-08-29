В Казахстане объем рынка стройматериалов превысил более $1,5 млрд

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана предоставили данные о размере рынка строительных материалов в текущем году, сообщает Trend.

Согласно сообщению ведомства, объем рынка строительных материалов за первые шесть месяцев 2023 года составил 1 660,3 млн долларов США (750,2 млрд тенге).

Дополнительно отмечается, что за период с января по июнь 2023 года наблюдается рост объемов производства в натуральном выражении в следующих категориях: изделия огнеупорные (+14,1%); кирпичи керамические неогнеупорные (+38,1%); кирпичи силикатные и шлаковые (+1,3%); гипсокартон (+0,3%); растворы строительные (+13,7%).

Симультанно было отмечено снижение объемов производства в следующих сферах: кирпичи керамические облицовочные (-2%); клинкеры цементные (-6,9%); портландцемент (-4,5%); известь гашенная, негашеная и гидравлическая (-9,3%); гипс (-48,5%); изделия из бетона для строительных целей (-13,1%); плитки, плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня (-5,4%); сборные бетонные конструкции (-0,6%); товарный бетон (-17,2%) и другие позиции.