Казахстан отмечает День Конституции

30 августа – в день принятия Конституции Республики Казахстан на общенациональном референдуме в 1995 году, страна отмечает День Конституции. Опираясь на неотъемлемые ценности и свободы, гарантированные каждому гражданину, Конституция сыграла ключевую роль в достижениях Казахстана и стала основой для развития и процветания.

За последние 30 лет Казахстан стал одним из динамично развивающихся государств Евразии, имеющим авторитетный голос на международной арене. Выбранный курс внешней политики Казахстана способствовал мирному урегулированию вопросов юридического оформления государственной границы со всеми сопредельными странами после распада Советского Союза. Казахстан является олицетворением движения за обеспечение ядерной безопасности. Страна активно способствует укреплению глобальной и региональной безопасности, устойчивому развитию, межкультурному, межэтническому и межрелигиозному диалогу. Казахстан по праву может гордится своей многовековой историей и многогранным культурным наследием.

В этом году День Конституции имеет особое значение, так как он отмечается впервые после вступления в силу поправок, одобренных на республиканском референдуме в июне 2022 года. Эти поправки стали важным шагом на пути дельнейшей демократизации. Парламенту и местным органам власти было предоставлено больше полномочий, в то время как президентские полномочия были ограничены. Правительство теперь более подотчетно народу. В соответствии с обновленной Конституцией, Президент Казахстана избирается только на один семилетний срок, без права переизбрания.

Казахстан создал и укрепил механизмы защиты прав человека, повысив роль и статус Уполномоченного по правам человека, Уполномоченного по правам детей и Уполномоченного по защите лиц с ограниченными возможностями.

Также был восстановлен Конституционный суд, который призван обеспечивать защиту прав и свобод человека. Теперь граждане Казахстана, наряду с Генеральным прокурором и Уполномоченным по правам человека, могут напрямую обращаться в Конституционный суд для признания незаконными норм, которые, по их мнению, противоречат принципам основного закона.

Эффект принятых поправок в Конституцию был особенно заметен в ходе выборов в Парламент и местные органы власти в марте 2023 года. Упрощение процедуры регистрации привело к появлению новых политических партий, принявших участие в выборах. По мнению многих политических экспертов, эти выборы стали самыми конкурентными в современной истории Казахстана. В соответствии с принятыми поправками, предусмотрены прямые выборы акимов (мэров) сельских районов. При этом, впервые с 2004 года на парламентских выборах была использована пропорционально-мажоритарная модель. Это позволило в одномандатных округах наряду с партийными кандидатами участвовать в выборах многочисленным самовыдвиженцам. В результате значительно расширились возможности участия граждан в политической жизни страны. Шесть партий смогли преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Парламент. Это позволило создать действительно многопартийный представительный орган с различными политическими взглядами.

Совсем недавно в Казахстане прошло пять избирательных кампаний, включая референдум, а это значит, что граждане страны имели возможность напрямую высказаться по всем предлагаемым изменениям. На сегодняшний день электоральный цикл завершен, впереди большая работа по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.

В конечном итоге, благодаря конституционным поправкам и реформам, можно сказать, что в казахстанском обществе формируется новая гражданская и политическая культура.