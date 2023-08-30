В Казахстане вступил в силу закон о регулировании движения электросамокатов

БАКУ /Trend/ - Закон, который ограничивает скорость движения электросамокатов на тротуарах до 6 км/ч, вступил в силу в Казахстане, передает Trend.

Согласно изменениям, вводится понятие "электрический самокат", который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 км/ч.

Допускается движение электросамокатов по правому краю проезжей части с соблюдением условий, вводимых законом. В частности, это достижение 18-летнего возраста, наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории, наличие застегнутого шлема, а при передвижении в темное время суток - светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств. По тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км/ч.