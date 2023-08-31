В Казахстане сократятся плановые проверки бизнеса

На расширенном собрании партийной фракции "Amanat", премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов представил комплекс системных мер, направленных на улучшение предпринимательской среды, сообщает Trend.

Согласно его словам, с 2020 года в стране действует мораторий на проверки малого и микробизнеса, который был продлен до 2024 года. Участие малого и среднего бизнеса в экономике увеличилось с 31,7% в 2019 году до 36,5%. Общее число действующих субъектов малого и среднего предпринимательства только за последний год выросло на 27%, превысив отметку в 1,8 миллиона. Количество занятых в этом секторе увеличилось на 18% за год, достигнув 4,1 миллиона человек.

Алихан Смаилов отметил, что положительные результаты были достигнуты благодаря эффективному взаимодействию предпринимателей и органов власти.

"Принцип "регулирования с чистого листа" был успешно внедрен. Было проанализировано 128 тысяч требований в 44 сферах, из которых более 10 тысяч требований не соответствовали новой регуляторной политике. Из них уже более 9 тысяч были исключены на подзаконном уровне. Также ведется работа по автоматизации систем управления рисками в области госконтроля и надзора, с полным внедрением с 1 января 2024 года после завершения моратория на проверки бизнеса. Этот автоматизированный подход позволит проводить проверки без вмешательства человека. Как результат, плановые проверки бизнеса будут уменьшены вдвое", - сказал премьер-министр.

Кроме того, была введена единая ставка платежа в фонд оплаты труда для микро- и малого бизнеса, где общая ставка была снижена с 34,5% до 20%.