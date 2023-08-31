В Казахстан релоцировались 35 крупных иностранных компаний

В рамках инициативы по релокации зарубежных компаний в Казахстан на сегодняшний день уже 35 крупных иностранных компаний переехали в страну, и работа в этом направлении продолжается. Об этом сообщил премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов в ходе расширенного заседания фракции партии "AMANAT", передает Trend.

По его словам, благодаря принятым мерам в 2022 году был достигнут рекордный уровень прямых иностранных инвестиций за последние 10 лет, составивший 28 миллиардов долларов.

"Для формирования нового инвестиционного цикла мы внедрили Концепцию инвестиционной политики до 2026 года. В рамках инвестиционных контрактов компании, работающие в приоритетных секторах, освобождаются от уплаты налогов и таможенных сборов, получают натуральные гранты. Для привлечения крупных инвесторов у нас есть возможность заключения Соглашения об инвестициях с предоставлением всех доступных государственных мер поддержки по индивидуальным условиям. При этом инвестор также берет на себя определенные обязательства", - подчеркнул Алихан Смаилов.

По его словам, также введена возможность заключения Соглашения об инвестиционных обязательствах, обеспечивающее стабильность налогового законодательства.

С целью привлечения дополнительных инвестиций в нефтегазовую отрасль, начиная с 2023 года, введены фискальные стимулы при заключении Улучшенного модельного контракта.

Суммируя данные за период 2019-2022 годов, инвестиции в основной капитал выросли на 35% и достигли 15,1 трлн тенге, заключил премьер-министр.