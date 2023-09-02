Акции "КазМунайГаз" достигли исторического максимума

БАКУ /Trend/ - Акции национальной нефтегазовой компании Казахстана АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) достигли нового исторического максимума - 11 200 тенге (около $24.5) за акцию, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Фонда "Самрук-Қазына".

С момента старта IPO акции компании выросли на 33,2%. Если еще прибавить дивиденды (492 тенге, или $1.08, за акцию), то общий прирост от вложений составил 39%.

Следует отметить, что цены на нефть выросли до $88 за баррель нефти Brent (на фоне продления ограничения экспорта нефти Саудовской Аравией и дополнительным снижением РФ экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки).