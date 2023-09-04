Казахстан улучшил позиции в международном рейтинге кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - В рейтинге стран по национальному индексу кибербезопасности Казахстан занял 78-е место из 176 в мире, передает Trend.

Индекс Казахстана составил 48,05% (максимально возможный — 100%), уровень цифрового развития населения достиг 60,18%.

Основу оценки стран составляют три крупные категории: глобальный индекс кибербезопасности, индекс развития ИКТ и сетевая готовность. Эти категории разделены на 12 подкатегорий. Среди них Казахстану в сфере разработки политики кибербезопасности присвоили 57%, анализа и информации о киберугрозах — 60%, образования и профессионального развития — 89%, вклада в глобальную кибербезопасность — 17%, защиты цифровых сервисов — 0%, защиты основных услуг — 17%, электронной идентификации и трастовых услуг — 89%, защиты персональных данных — 100%, реагирования на киберинциденты — 50%, управления киберкризисами — 20%, борьбы с киберпреступностью — 44%, военных киберопераций — 0%.