Общей задачей Азербайджана и Казахстана является совместное развитие Среднего коридора - Алим Байель (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Общей задачей Азербайджана и Казахстана является совместное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Об этом сказал в четверг Trend посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании обозначил полноценную реализацию транспортно-логистического потенциала Казахстана в качестве стратегической цели. Казахстан находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. По этим направлениям прогнозируется стремительный рост торговых потоков. Примечательно, что в этом контексте географическое преимущество, открывающее широкие перспективы, объединяет Казахстан и Азербайджан. Общей задачей двух стран является совместное развитие Транскаспийского маршрута. Президент Токаев заявил, что в среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз", - подчеркнул он.

Посол отметил, что для реализации данной возможности продолжается всесторонняя модернизация инфраструктуры.

"В частности, строится контейнерный хаб в Актау, дан старт строительству казахстанских терминалов в китайском Сиане и грузинском порту Поти. В принципе, Казахстан мог бы инвестировать и в строительство терминала в Азербайджане", - добавил посол.

Алим Байель подчеркнул, что объем перевозок через Транскаспийский международный транспортный маршрут уже растет.

"В 2022 году он увеличился в 2,5 раза и достиг 1,5 млн. тонн. За первое полугодие 2023 года рост составил 77%. Для дальнейшего роста необходимо обеспечить снижение вдоль коридора бюрократических процедур, единые тарифы, цифровизацию ТМТМ. Крайне важной является осуществляемая работа по созданию совместного предприятия между железными дорогами Казахстана, Азербайджана и Грузии. В этом контексте для проведения масштабной работы по становлению полноценной транспортно-логистической державой в Казахстане воссоздано отдельное министерство транспорта", - сказал он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.