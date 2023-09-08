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Объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту увеличился

Казахстан Материалы 8 сентября 2023 03:01 (UTC +04:00)
Объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту увеличился

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев 2023 года объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) через Казахстан вырос на 86% в сравнении с аналогичным периодом прошлого и составил 1,6 млн тонн, передает Trend со ссылкой на казахстанский инвестиционный холдинг "Самрук-Қазына".

Отмечается, что при этом доля экспорта из Казахстана составила 1,2 млн тонн (наблюдается рост в 2,5 раза).

В настоящее время ТМТМ, связывающий Китай и страны Центральной Азии с Европой через Каспий, страны Южного Кавказа и Турцию, стал одной из ключевых точек роста и привлекает все больше внимания со стороны других стран. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал этот маршрут «основным связующим звеном», которое способствует более полной реализации транзитных и экспортных возможностей Казахстана.

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