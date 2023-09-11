Очень скоро начнутся работы по прокладке оптико-волоконной линии связи по дну Каспия - посол Казахстана в Азербайджане (Дополнено)

Первая версия опубликована в 11:47

БАКУ /Trend/ - Очень скоро начнутся работы по прокладке оптико-волоконной линии связи по дну Каспия.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в ходе круглого стола на тему "Азербайджано-казахстанские отношения: региональное сотрудничество".

"Скоро начнутся практические работы по данному проекту. Благодаря этому Азербайджан и Казахстан свяжет альтернативная линия связи. Все это делается для обеспечения телекоммуникационной независимости стран и поддержания информационной безопасности, а также для экономического развития всего региона", - подчеркнул он.

Как отметил посол, Казахстан рассматривает сотрудничество с Азербайджаном как в двустороннем порядке, так и в контексте широкого регионального партнерства.

"Азербайджан и Казахстан это очень важные страны региона. Мы находимся на западном и восточном берегах Каспийского моря. И Казахстан, и Азербайджан ответственные, инициативные игроки в регионе, обладающие соответствующими ресурсами. Поэтому я думаю, что на нас лежит большая ответственность за сотрудничество в регионе", - добавил посол.