БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу сообщил, что турецкие вузы планируют открыть филиалы в Казахстане.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава МИД Казахстана на совместном брифинге с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Прорабатывается вопрос открытия филиалов ведущих турецких университетов в Казахстане. Осуществляется эффективное сотрудничество с турецкими высшими учебными заведениями по реализации программ двойных дипломов. Количество студентов, обучающихся в Турции, увеличилось с 2900 до 8200 за последние три года", - заявил Мурат Нуртлеу во время брифинга.

Напомним, вчера в Казахстан с официальным визитом прибыл глава МИД Турции Хакан Фидан. Это первый визит министра иностранных дел Турции в Казахстан.