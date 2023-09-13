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Частные ТЭЦ могут вернуть в собственность государства - кабмин Казахстана

Казахстан Материалы 13 сентября 2023 00:39 (UTC +04:00)
Частные ТЭЦ могут вернуть в собственность государства - кабмин Казахстана

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - Результаты проверки деятельности теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Казахстана рассмотрели на заседании Комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Trend со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Органы прокуратуры провели проверку 11 частных ТЭЦ на предмет соблюдения законодательства в сферах теплоэнергетики и естественных монополий. На некоторых объектах выявлены системные недостатки и нарушения. Оборудование на каждой из станций находится в критическом состоянии, что может привести к авариям во время отопительного сезона", – говорится в сообщении.

Уполномоченным органам поручили провести работу с собственниками для обеспечения капитального ремонта и модернизации станций.

На заседании комиссии также обсудили вопрос устранения непродуктивных посредников-монополистов в сфере газоснабжения крупных промышленных предприятий страны. Государственные доли участия в этих компаниях ранее были переданы в частные руки по заниженной стоимости.

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