Немецкая компания планирует создать авиационный грузовой хаб в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Руководство специальной экономической зоны (СЭЗ) "Хоргос - Восточные ворота" в Казахстане подписало меморандум о сотрудничестве с немецкой компанией The Hansa Consortium по поводу строительства авиационного грузового хаба на своей территории, передает Trend со ссылкой на пресс-службу СЭЗ.

Руководство немецкой компании совместно с ТОО "Группа компаний SKYMAX TECHNOLOGIES" из Казахстана на встрече с руководством СЭЗ "Хоргос - Восточные Ворота", ТОО "Zhetysu Invest LTD" и СЭЗ "МЦПС "Хоргос" обсудили перспективы развития инфраструктурных проектов, в частности аэродромные решения, строительство аэропортов и управление ими, также нефтехранилищ для авиации, строительство объектов пищевой промышленности.

По информации пресс-службы специальной экономической зоны, в 2017 году был дан старт по реализации грузопассажирского аэропорта, прилегающего к СЭЗ. На сегодняшний день зарезервировано 754 га для строительства аэропорта.

Представители ознакомились с деятельностью заводов в СЭЗ и работой сухого порта KTZE-Khorgos Gateway. Компания специализируется на проектах по развитию авиационных терминалов и сооружений, авиационной инфраструктуры, проектах строительства топливных комплексов, участвовала в крупных мировых проектах модернизации авиационных терминалов и сооружений.