В Казахстане производство автобусов увеличилось более чем в 2 раза

БАКУ /Trend/ - За первые восемь месяцев 2023 года произведено 1711 единиц автомобилей для перевозки десяти или более человек, тогда как в соответствующем периоде 2022 года было произведено на 1033 единиц меньше.

Как сообщает Trend со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Казахстана, производство по сравнению с январем-августом прошлого года выросло в 2,5 раза.

Более того, за 8 месяцев текущего года увеличилось и производство легковых автомобилей на 41,5%. Так, если казахстанские предприятия за указанный период произвели более 88,5 тыс. авто, то в соответствующем периоде прошлого года произведено 62,5 тыс. авто.

Отметим, что также увеличилось и производство грузовых автомобилей — на 24,6%. Если в январе-августе текущего года произведено почти 6,1 тысяч грузовых авто, то в аналогичном периоде прошлого года произведено 4,8 тыс. грузовых автомобилей.