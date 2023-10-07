В Казахстане подорожали продукты питания

БАКУ /Trend/ - В Казахстане заметнее всего за год выросли цены на пастеризованное молоко от 3,2% до 4% жирности: на 31,2%, передает Trend.

Сливки подорожали на 30%, а пастеризованное молоко 2,5% жирности выросло в цене на 28,8% за год.

В Казахстане также может возникнуть дефицит масличного сырья для производства подсолнечного масла.

По словам сельхозпроизводителей, иностранные рынки не проявляют интереса к готовому подсолнечному маслу, но спрос на казахстанское сырье сохраняется. Это вызывает опасения среди фермеров, что значительная часть семечек будет экспортирована за пределы страны.

Это может привести к нехватке продукции на внутреннем рынке и повышению цен на подсолнечное масло для казахстанцев.