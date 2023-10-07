Казахстанские военнослужащие примут участие в учениях в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Военные из Казахстана примут участие в совместных учениях под названием "Нерушимое братство - 2023" с Коллективными миротворческими силами ОДКБ, передает Trend.

Согласно плану совместной подготовки органов управления и воинских формирований системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год, учения запланированы на период с 6 по 13 октября 2023 года и будут проводиться на полигоне учебно-тренировочного центра Вооруженных сил Кыргызской Республики в городе Балыкчи.

В учениях будут участвовать военные контингенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Главная цель учений заключается в улучшении координации и сотрудничества между военными контингентами Коллективных миротворческих сил ОДКБ в ходе операций по поддержанию мира.