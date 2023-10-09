Число электромобилей в Казахстане значительно выросло

БАКУ /Trend/ - За год количество электромобилей в Казахстане увеличилось более чем в 10 раз, тогда как количество автомобилей с бензиновыми двигателями выросло на 15,2%, передает Trend.

Согласно информации, на 1 августа 2023 года в стране было зарегистрировано 4,4 миллиона легковых автомобилей, из которых 3,9 миллиона работали на бензине.

Отмечается, что заметно выросло количество электромобилей, увеличившись в 10,4 раза, в то время как другие виды автомобилей также продемонстрировали рост: на дизельном топливе – на 12,2%, на газобаллонном топливе – на 38,2%, и авто смешанного типа – на 19,3%.