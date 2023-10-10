Рост экономики Казахстана замедлился из-за плохого урожая

БАКУ /Trend/ - Министр национальной экономики Алибек Куантыров представил на заседании правительства РК отчет о социально-экономическом развитии Казахстана за период с января по сентябрь 2023 года, передает Trend.

В своем докладе министр отметил, что за первые девять месяцев текущего года экономика страны продемонстрировала рост на уровне 4,7%.

Рост в реальном секторе составил 3,7%, в то время как в сфере услуг этот показатель достиг 5,1%. Среди отраслей, наибольший рост показали строительство, торговля, а также информационные технологии и связь. При этом инвестиции внесли значительный вклад в секторы транспорта и складирования, торговли, образования, сельского хозяйства и промышленности, включая горнодобывающую отрасль.

Следует отметить, что с начала года по сентябрь в Казахстане было введено в эксплуатацию 11,7 миллиона квадратных метров жилья, что на 11,6% превышает показатели за аналогичный период предыдущего года.

Однако в сельском хозяйстве ситуация сложнее – объем валового выпуска снизился на 9,9%. Это связано с плохим урожаем зерновых из-за неблагоприятных погодных условий.