Казахстан может нарастить поставки нефти в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра энергетики Казахстана, Ерлан Аккенженов, объявил, что Казахстан готов рассмотреть возможность увеличения поставок нефти в Узбекистан при определенных условиях, передает Trend.

Он отметил, что если Узбекистан предложит более выгодные цены и условия, чем другие направления, такие как Китай и другие зарубежные страны, то Казахстан рассмотрит эту возможность. Кроме того, он подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался с узбекскими партнерами и компаниями, которые используют недропродукты Казахстана.

Ерлан Аккенженов опроверг информацию о том, что российская нефть вытесняет казахстанскую нефть на узбекском рынке. Он подчеркнул, что на данный момент объем поставок казахстанской нефти в Узбекистан составляет 87 тысяч тонн. Он также отметил, что если удастся договориться о улучшении условий поставок, то объем поставок может увеличиться. Важно отметить, что объемы российской нефти в Узбекистане гораздо ниже, чем объемы казахстанской нефти.