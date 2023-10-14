Товарооборот между Казахстаном и ОАЭ составил $633 млн

БАКУ /Trend/ - Премьер-Министр Казахстана, Алихан Смаилов, и министр по делам кабинета министров ОАЭ, Мохаммед Аль-Гаргауи, обсудили ключевые вопросы сотрудничества между двуми странами, передает Trend.

Объединенные Арабские Эмираты являются одним из важных торговых и экономических партнеров Казахстана в регионе Персидского залива.

В прошлом году оборот товаров между этими странами составил 633 миллиона долларов, и в ближайшем будущем существует потенциал увеличить эту сумму до 1 миллиарда долларов за счет расширения ассортимента товаров.

Как отметил Алихан Смаилов, инвестиционное взаимодействие также подкрепляется новыми проектами. Наблюдается рост притока эмиратских инвестиций в Казахстан: за прошлый год – на 27% до $420 млн. В первом полугодии текущего года этот показатель вырос более чем в 3 раза и уже превысил 400 миллионов долларов.

Мохаммед Аль-Гаргауи подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты уделяют большое внимание развитию отношений с Казахстаном. Он отметил положительные результаты в экономической сфере и подчеркнул потенциал для дальнейшего развития.