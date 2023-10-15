В Казахстане будет действовать центр развития кожевенной промышленности

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта REILEAP, который направлен на укрепление способностей вузов в области производства кожи и кожаных изделий в Узбекистане и Казахстане, Университет Дулати в Таразе открыл образовательный центр под названием "Shoe Center," сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, основная цель проекта REILEAP заключается в модернизации кожевенной промышленности в Узбекистане и Казахстане через установление образовательных центров для обучения новым методам проектирования кожаных изделий.

В церемонии открытия "Shoe Center" присутствовали зарубежные партнеры проекта из Греции, Италии, Турции, Румынии и Узбекистана, а также представители Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана и предприятий, занимающихся производством кожи и обуви.

Центр "Shoe Center" оснащен современным оборудованием и получил полную финансовую поддержку программы Erasmus+. Преподаватели центра и студенты, участвующие в проекте, прошли предварительную подготовку в ведущих образовательных учреждениях в Греции, Италии, Турции и Румынии.