Представитель ЕС ознакомится с развитием транспортно-логистического сектора в Казахстане

БАКУ /Trend/ - 18-21 октября 2023 года состоится визит Советника первого класса Директората по международному сотрудничеству Еврокомиссии Хенрика Хололей в Казахстан.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга.

"В ходе визита представитель ЕС проведет встречи с заместителем министра иностранных дел Назирой Нурбаевой, вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Маликом Олжабековым, председателем Комитета гражданской авиации, генеральным директором АО "Авиационная администрация Казахстана" и председателем АО "Қазақстан темір жолы", - отметил он.

По его словам, представитель Еврокомиссии также посетит города Актау и Алматы, где встретится с представителями местных властей и бизнеса, а также ознакомится с портами Актау и Курык.

"Целью визита является ознакомление с развитием транспортно-логистического сектора Казахстана, обсуждение исследования ЕБРР по устойчивым транспортным связям между Европой и Центральной Азией, а также хода реализации данных рекомендаций. Визит является подготовительным этапом к Форуму инвесторов, который планируется провести в январе 2024 года в Брюсселе", - добавил Смадияров.