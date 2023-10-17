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Казахстан и Китай подписали ряд соглашений

Казахстан Материалы 17 октября 2023 08:39 (UTC +04:00)
Казахстан и Китай подписали ряд соглашений

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 16 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Китай, передает Trend.

По результатам переговоров между Касым-Жомарт Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином делегации двух стран заключили несколько важных соглашений:

1. Меморандум о взаимопонимании между Агентством по стратегическому планированию и реформам РК и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР о сотрудничестве и обмене в сфере экономического развития.

2. Соглашение между правительствами РК и КНР о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, включая соглашение о транспортировке контейнерных поездов между Китаем и Европой.

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РК и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР о совместной работе над проектом строительства железной дороги "Тачэн – Аягоз".

4. Соглашение между правительствами РК и КНР о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

5. Протокол между Министерством сельского хозяйства Казахстана и Главным таможенным управлением Китая о фитосанитарных требованиях при экспорте рапса из Казахстана в Китай.

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