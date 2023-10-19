Два новых профессиональных праздника появятся в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Министерство труда Казахстана представило план внесения поправок в Перечень профессиональных праздников, передает Trend.

Согласно этому плану, следующие праздники будут включены в перечень:

1. День работников гражданской авиации Республики Казахстан - 1 февраля.

2. День бурильщика - третья суббота ноября.

В плане объяснено, что 1 февраля 1991 года была создана Служба авиационной безопасности (САБ) в г. Алматы, что стало значимым событием для авиационной отрасли. САБ в настоящее время представляет собой крупную организацию с численностью более 3 000 специалистов, и это самая многочисленная служба в авиационной сфере. Однако у работников САБ нет собственного профессионального праздника, и добавление Дня сотрудников службы авиационной безопасности (1 февраля) поможет им чувствовать себя частью единого авиационного сообщества.

Что касается предложения о Дне бурильщика, разработчики плана подчеркивают важность профессии буровика и ее влияние на развитие добывающей промышленности. Буровики играют ключевую роль в доступе к недрам, и поэтому предлагается добавить День бурильщика в перечень профессиональных праздников и отмечать его в третью субботу ноября.