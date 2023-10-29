Число погибших в результате взрыва на шахте в Казахстане выросло до 35

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 35.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

"На данный момент обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров", - отметили в МЧС.

Отметим, что сегодня утром на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошел взрыв.

По факту чрезвычайного происшествия на шахте имени Костенко генпрокуратура начала уголовное расследование.

29 октября в Казахстане объявлен Днем национального траура.