БАКУ /Trend/ - В Казахстане будут взимать налог на роскошь при ввозе имущества, передает Trend.

Облагать налогом на роскошь будут в основном дорогостоящие транспортные средства, летательные аппараты, находящиеся в частной собственности, а также дорогостоящие объекты недвижимости.

Предлагается введение акцизов на дорогостоящую алкогольную и табачную продукцию в размере 10% от стоимости.

Кроме того, предлагается установить компетенцию местных исполнительных органов по установлению "коэффициента роскоши" для дорогостоящих объектов недвижимости.

Налог на роскошь в Казахстане планируют ввести с 2024 года.