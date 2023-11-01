Главы МИД Казахстана и Туркменистана обсудили вопросы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - По приглашению заместителя председателя Кабинета министров и министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу прибыл с официальным визитом в Ашхабад.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана, передает Trend.

Сообщается, что в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств Казахстана и Туркменистана были обсуждены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в области политики, торговли, экономики и культурно-гуманитарных связей.

Обе стороны подчеркнули свою общую цель углубления стратегического партнерства, основанного на дружбе, братстве, взаимном уважении и добрососедстве.