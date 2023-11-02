Казахстан и Франция увеличили товарооборот на 21%

БАКУ /Trend/ - Объем французских инвестиций в экономику Казахстана составил около 18,7 млрд долларов. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Trend.

"Франция – очень важный и надежный партнер Казахстана в Европе. В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 30% и достиг 4 млрд долларов. За восемь месяцев текущего года объем двусторонней торговли увеличился на 21% по сравнению с прошлым годом и достиг 2,7 млрд долларов", – подчеркнул глава государства.

Совместные проекты страны реализуют в сферах энергетики (в том числе атомной), горно-химической промышленности, машиностроения, производства стройматериалов. Сотрудничество развивается в аэрокосмической, фармацевтической и других отраслях.