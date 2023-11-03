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В Астане начинает работу юбилейный саммит ОТГ (ФОТО)

Казахстан Материалы 3 ноября 2023 08:00 (UTC +04:00)
В Астане начинает работу юбилейный саммит ОТГ (ФОТО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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АСТАНА/Trend/- Сегодня в столице Казахстана Астане начинает работу юбилейный 10-й саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает в пятницу корреспондент Trend.

В рамках мероприятия ожидается подписание многосторонних документов в сфере чрезвычайных ситуаций и метрологии. Кроме того, будут подписаны совместный план действий по реализации программы транспортного сообщения ОТГ, а также Астанинский акт и Декларация Астанинского саммита.

По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану.

Отметим, что в 2023 году Узбекистан председательствует в ОТГ. Начало председательства было ознаменовано Самаркандским саммитом ОТГ, прошедшим под лозунгом “Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию” в ноябре прошлого года.

В Астане начинает работу юбилейный саммит ОТГ (ФОТО)
В Астане начинает работу юбилейный саммит ОТГ (ФОТО)
В Астане начинает работу юбилейный саммит ОТГ (ФОТО)
В Астане начинает работу юбилейный саммит ОТГ (ФОТО)
В Астане начинает работу юбилейный саммит ОТГ (ФОТО)
В Астане начинает работу юбилейный саммит ОТГ (ФОТО)
В Астане начинает работу юбилейный саммит ОТГ (ФОТО)
В Астане начинает работу юбилейный саммит ОТГ (ФОТО)
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